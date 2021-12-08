إصابة مواطنة في بنغازي بعيار ناري 

8 ديسمبر، 2021 2:07 م
4
مستشفى الجلاء

أخبارليبيا24- خاص 

أصيبت المواطنة فتحية عبدالله البرغثي الثلاثاء، برصاص عشوائي في منطقة الليثي في مدينة بنغازي شرق البلاد.  

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″. إن فتحية (50 عاماً) أصيبت بطلق ناري عشوائي في الكتف عند مرورها بجوار مشاجرة.  

وأوضحت البرغثي، أن السيدة حالتها الصحية مستقرة، وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في المستشفى. 

وتعاني بنغازي شأنها شأن سائر المدن الليبية من ظاهرة انتشار السلاح والرصاص العشوائي حيث تسببت هذه الظاهرة في مقتل عدد من الأبرياء وإصابة آخرين. 

8 ديسمبر، 2021 2:07 م
4

مقالات ذات صلة

الراحل مصطفى بن حليم

وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق خلال العهد الملكي مصطفى بن حليم

8 ديسمبر، 2021 2:34 م
فيلم أميرة

بسبب “أطفال النطف”.. هيئة فلسطينية معنية بالأسرى تدعو لمقاطعة فيلم “أميرة”

8 ديسمبر، 2021 1:47 م

أم العز الفارسي: نداء للذئاب الجائعة.. تعالوا لاحتفاليات الشواء

8 ديسمبر، 2021 1:02 م

128 مرشحا للانتخابات البرلمانية في طبرق

8 ديسمبر، 2021 11:57 ص
زر الذهاب إلى الأعلى