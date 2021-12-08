إصابة مواطنة في بنغازي بعيار ناري 

أخبارليبيا24- خاص

أصيبت المواطنة فتحية عبدالله البرغثي الثلاثاء، برصاص عشوائي في منطقة الليثي في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″. إن فتحية (50 عاماً) أصيبت بطلق ناري عشوائي في الكتف عند مرورها بجوار مشاجرة.

وأوضحت البرغثي، أن السيدة حالتها الصحية مستقرة، وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في المستشفى.

وتعاني بنغازي شأنها شأن سائر المدن الليبية من ظاهرة انتشار السلاح والرصاص العشوائي حيث تسببت هذه الظاهرة في مقتل عدد من الأبرياء وإصابة آخرين.