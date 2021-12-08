أم العز الفارسي: نداء للذئاب الجائعة.. تعالوا لاحتفاليات الشواء

أخبار ليبيا 24

أدانت عضوة لجنة الحوار السياسي أم العز الفارسي، اليوم الأربعاء، اقتحام الميليشيات المسلحة مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بطرابلس.

وقالت، الفارسي ساخرة من تصرفات الميليشيات: “تعالوا لاحتفاليات الشواء! يا للعار! نداء للذئاب الجائعة، لنعطل عمل المفوضية بملء البطون”.

وتابعت الفارسي في تدوينتين عبر صفحتها بـ فيسبوك: “لا للدهماء، لا لمن وفر لهم اللحوم”.

وأضافت الفارسي “لا مفر لنا من أكلة الأحلام إلا الانتخابات المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر الجاري”.

وأردفت الفارسي قائلة: “لا بديل لإنقاذ الوطن من آلامه وفوضاكم إلا صناديق الاقتراع، التي تحاولون أن تحيلوها إلى توابيت كما فعلتم من قبل.. خيب الله مسعاكم”.

وكان قد اقتحم محتجون المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبدأوا اعتصاما داخل أسوار المفوضية، معبرين عن رفضهم للعملية الانتخابية إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

ووصف المقتحمون أنفسهم بأنهم ثوار 17 فبراير، من طرابلس والزاوية ومصراتة.

وقام المقتحمون بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.

يأتي ذلك بينما قرر مجلس النواب الثلاثاء تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.