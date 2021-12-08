بسبب “أطفال النطف”.. هيئة فلسطينية معنية بالأسرى تدعو لمقاطعة فيلم “أميرة”

أخبار ليبيا 24

نقلت وكالة “شهاب ” الإخبارية عن مكتب إعلام الأسرى ومقره غزة، دعوته إلى مقاطعة فيلم “أميرة” وجميع الجهات المعنية بنشره والترويج له.

وحث مكتب إعلام الأسرى “أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ” على “التفاعل بكل قوة مع حذف الفيلم والاعتذار عن إنتاجه”.

كما طالبت الهيئة الفلسطينية المعنية بالأسرى “الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بسحب ترشيحها لفيلم أميرة بالمنافسة على جائزة أوسكار“.

يشار إلى أن فيلم “أميرة”، شريط سينمائي مصري، للمخرج محمد دياب، وقد أنتج في العام الجاري.

وتتطرق أحداث الفيلم إلى ما يعرف بـ”أطفال النطف” التي برزت منذ عام 2012.

وذلك حين عمل أسرى فلسطينيون بهدف الإنجاب، على تهريب نطفهم من السجون الإسرائيلية.