عمرها 20 عاما.. من هى شيماء المغربى خطيبة عمر كمال؟

7 ديسمبر، 2021 12:01 م
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شيماء المغربى وعمر كمال
شيماء المغربى وعمر كمال

أخبار ليبيا 24

فى مفاجأة كبيرة لعشاق مطرب المهرجانات عمر كمال، أعلن مساء أمس، خبر ارتباطه بالمطربة شيماء المغربى. عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ونشر عمر كمال الصور الأول من خطوبته برفقة شيماء المغربى، وعلق على الصورة: “أنتى قلبى”، وخاطب جمهوره:”مفيش مبروك”.

شيماء المغربى وعمر كمال
شيماء المغربى وعمر كمال

خبر إعلان الخطوبة كان مفاجأة لكل متابعى وجمهور عمر كمال، والذين سارعوا بالتهانى للعروسين. فيما خمن الكثير من متابعى شيماء المغربى، أن صورها مع مطرب المهرجانات الشهير ما هى إلا دعاية لعمل غنائى يجمعهما. خاصة بعد تصريح عمر كمال عن صورته مع شيماء مغربى: “فيه مفاجأة للجمهور يوم 15 ديسمبر سيتم الإعلان عنها”.

شيماء المغربى
شيماء المغربى

وجاءت أغلب التعليقات على صورها: “خطوبة ولا كليب؟”، “ما أنتى أصلا مخطوبة أكيد دا كليب”. “أنتى مش مخطوبة ولا أنا بيتهيألى لأن فى error حاليا فى دماغى”، “مش أنتى مخطوبة.. أكيد بتهزروا”.

شيماء المغربى، من مواليد شهر أكتوبر من عام 2001، ولديها 20 عاما، وشاركت منذ أسابيع متابعيها بصور احتفالها بعيد ميلادها. وعلقت عليها قائلة: “سويت 20”.

شيماء المغربى
شيماء المغربى

تعمل بالمجال الغنائى، وطرحت مؤخرا أغنية على طريقة المهرجانات بعنوان “فينك يا راحة”. وهى من كلمات كريم كالوشا، ألحان وليد العطار، توزيع شيندى وخليل، أورج أندرو الحاوى، مونتاج أحمد محمد، منتج فني محمد زهران.

قدمت من قبل عدة حفلات غنائية لطلبة الجامعة والسهرات الخاصة، ويتابعها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أكثر من نصف مليون متابع. و300 ألف على “إنستجرام”.

شيماء المغربى
شيماء المغربى

وفى لقاء قديم لها يعود لعام 2017 فى برنامج “صباح الورد” على قناة TEN، قالت شيماء المغربى إنها تهوى الفن منذ صغرها. وأن والدتها تتمتع بصوت جميل، وهى من حببتها فى الطرب. موضحة أن أول أغنية قامت بآدائها هى أغنية “برضاك يا خالقى” لكوكب الشرق أم كلثوم.

أعلنت شيماء مغربى، من قبل أن عدد من نجوم الفن يدعموها فنيا، بعدما أثنوا على آدائها وصوتها. كان أبرزهم تامر حسنى، والمطرب السورى سامو زين، والملحن عزيز الشافعى.

7 ديسمبر، 2021 12:01 م
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