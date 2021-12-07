مجلس النواب يشكل لجنة للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات

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شكل، مجلس النواب اليوم الثلاثاء لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بهدف الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل عقد الجلسة المُقبلة.

وقال، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللجنة تضم اللجنة في عضويتها. عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

كما تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.

وعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

وذكر بليحق، أن المجلس ناقش تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها وخلصت الجلسة اليوم إلى تشكيل للتواصل مع مفوضية الانتخابات.