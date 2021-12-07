عن طريق الخطأ.. أم بريطانية تعرض طفلها للبيع عبر فيسبوك

أخبار ليبيا 24

تعرضت أم بريطانية لانتقادات لاذعة بعد نشرها عن طريق الخطأ إعلانا لبيع طفلها.

ونشرت لوسي باتل إعلانا خاطئا عبر فيسبوك، بينما كانت تحاول بيع أريكة قديمة في منزلها.

وعرضت لوسي على فيسبوك صورة لابنها أوسكار البالغ من العمر سبعة أشهر، مع منشور قالت فيه: “للبيع العاجل اليوم”.

ونقلت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية عن لوسي قولها: “ارتكبت خطأ فادحا باختيار صورة أوسكار بدلا من الأريكة من ملف الصور المخزّن على جهاز حاسوبي”.

وأضافت: “عرفت خطأي عندما بدأت تعليقات سلبية كثيرة تصلني على هاتفي المسجل مع المنشور”.

وتابعت: “معظم الذين علقوا على المنشور سخروا مني، بينما هاجمني آخرون متهمين إياي بأني لست الأم المثالية التي تحافظ على أولادها وتحميهم”.

وقالت لوسي: “شعرت بالراحة عندما حذفت المنشور من فيسبوك”.

واختتمت لوسي حديثها للصحيفة البريطانية قائلة: “سأحرص في المرات القادمة على التحقق قبل النشر، وأن أختار الصور الصحيحة المرفقة بمنشوراتي”.