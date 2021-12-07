عودة أزمة الوقود إلى طبرق بسبب إضراب سائقي النقل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث اليوم الثلاثاء إن أزمة الوقود عادت من جديد.

وأوضح حدوث في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن نقص الوقود نتيجة إضراب سائقي النقل.

وأكد مدير الإدارة أن سائقي نقل الوقود يطالبون بزيادة أجرة النقل بنسبة 30% أسوة ببقية المناطق.

وأشار إلى أن الوقود متوفر بنوعيه البنزين والديزل وشركة البريقة ليست طرفاً في هذه الأزمة.

فيما أوضح عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم امصادف أن بلدية طبرق سعت في السابق وتدخلت لحل الأزمة.

وأضاف امصادف أنه تم في تلك الفترة التوصل إلى حل للأزمة، حيث منحنا شهرًا واحدًا واليوم بعد انقضاء المدة عادت الأزمة.

ولفت عضو المجلس إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة تتابع هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على مدينة طبرق وسببت أزمة في نقص الوقود .

وطالب امصادف السائقين بالعودة إلى نقل الوقود لأن كل الجهات تتابع ذلك من أجل الزيادة في أجرة النقل.

وفي مطلع نوفمبر المنصرم أنهى سائقو ناقلات الوقود في طبرق إضرابا استمر لنحو أسبوع، وذلك بعد قبولهم بإعطاء مهلة لمدة شهر من أجل زيادة رفع تسعيرة النقل.

أتى ذلك بعدما انعقاد اجتماع بمستودع شركة البريقة لحل مشكلة إضراب سائقي نقل الوقود المطالبين برفع تسعيرة النقل.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة شركة البريقة فرج الجعيدي وبلدية طبرق والمنطقة العسكرية والشركات الناقلة والرقابة الإدارية.