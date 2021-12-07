سفير الاتحاد الأوروبي: وليامز مفتاح لنجاح العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، عن ثقته بأن يكون تكليف، ستيفاني وليامز، مبعوثة أممية لدى ليبيا مفتاحا لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي.

وهنأ ساباديل، اليوم الاثنين، في تغريدة له عبر حسابه بـ تويتر، ستيفاني وليامز، ترشيحها كمستشارة خاصة ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وقال ساباديل أنه يتطلع للعمل مع وليامز “التي أثبتت التزامها وتفانيها بدعم استقرار ليبيا”.

متمنيا لها التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير لليبيا وكل أبنائها.

وكان قد قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعادة، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

وستيفاني ويليامز دبلوماسية أمريكية، عُينت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة في مارس 2020، خلفا لغسان سلامة.

وفي فبراير من العام الجاري تم اختيار السلوفاكي يان كوبيتش لشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا خلفا لها.