دارنس يعمق جراح شباب الجبل بعد الفوز عليه بثنائية

أخبار ليبيا24

عمّق، فريق دارنس، اليوم الثلاثاء، جراج جاره شباب الجبل بعدما ألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وفاز دارنس بثنائية نظيمة على جاره شباب الجبل على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز.

ونجح، المحترف التونسي خليل بوهلالة في افتتاح باب التسجيل للأنيق في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف الكاميروني جونيور مابينغا الغلة في الدقيقة77.

وبهذا رفع دارنس رصيده إلى 5 نقاط، بينما بقيّ شباب الجبل من دون أي نقطة.