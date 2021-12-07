بعد توقف أكثر من 7 سنوات.. حقل “المبروك” يعود للإنتاج في الربع الأول لـ”2023″

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قال رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي إن حقل “المبروك” سيعود للإنتاج في الربع الأول لعام 2023م.

وأضاف الرفاعي خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين في مقر المؤسسة في طرابلس. أن الحقل متوقف عن العمل منذ أكثر من 7 سنوات.

وبين رئيس لجنة الإدارة أن الحقل سيعود للإنتاج بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر.

وأوضح الرفاعي أنه جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.

وأكد أن الوضع الأمني في الحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة الذي وصفه بالسئ.

وأفاد بوجود بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مؤكدًا أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل.

وذكر رئيس اللجنة أن نقص التمويل يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لإنجاز الأعمال.

من جانبه، أعرب صنع الله، عن دعم المؤسسة لإدارة الشركة و عامليها ، مشددا على ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف ( البحري ).

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج.