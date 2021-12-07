بعد توقف أكثر من 7 سنوات.. حقل “المبروك” يعود للإنتاج في الربع الأول لـ”2023″

بعد توقف أكثر من 7 سنوات.. حقل “المبروك” يعود للإنتاج في الربع الأول لـ”2023″
أخبارليبيا24
قال رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي إن حقل “المبروك” سيعود للإنتاج في الربع الأول لعام 2023م.
وأضاف الرفاعي خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين في مقر المؤسسة في طرابلس. أن الحقل متوقف عن العمل منذ أكثر من 7 سنوات.
وبين رئيس لجنة الإدارة أن الحقل سيعود للإنتاج بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر.
وأوضح الرفاعي أنه جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.
وأكد أن الوضع الأمني في الحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة الذي وصفه بالسئ.
وأفاد بوجود بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مؤكدًا أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل.
وذكر رئيس اللجنة أن نقص التمويل يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لإنجاز الأعمال.
من جانبه، أعرب صنع الله، عن دعم المؤسسة لإدارة الشركة و عامليها ، مشددا على ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف ( البحري ).
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج.