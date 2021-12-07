انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في طبرق

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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وأوضح بليحق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الجلسة انطلقت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وأكد المتحدث الرسمي أن المجلس سيناقش خلال جلسته اليوم تطورات العملية الانتخابية.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة ستتناول عدد من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس، وستكون الجلسة مغلقة.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة بالموعد القانوني ليوم أمس الإثنين لإنقاذ الانتخابات

وشدد النواب في بيان لهم. على ضرورة أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

وأكدوا أن إرجاء الإعلان عن القائمة النهائية ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع. وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة .

وأشار النواب إلى أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات .