اندلاع حريق هائل بفندق ريكسوس الفخم في طرابلس ورواد التواصل الاجتماعي يعبرون عن أسفهم

أخبار ليبيا24

اندلع اليوم الأربعاء الثلاثاء حريق هائل بفندق ريسكوس (غابة النصر) في العاصمة طرابلس، والذي يتخذه المجلس الرئاسي مقرا لعقد اجتماعاته الدورية.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية أن فرق الإطفاء هرعت للفندق بعد اندلاع الحريق وقامت بإخماده.

ولم توضح الهيئة حجم الخسائر الناجمة عن احتراق الفندق الواقع بمنطقة بن غشير. هذا ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بالفندق.

حزن لاحتراق الفندق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصاعد الدخان من داخل الفندق.

بعد حرق مطار طرابلس وسوق الثلاثاء اليوم حرقوا فندق ريكسوس …#طرابلس 💔💔 pic.twitter.com/E3zdbmInCS — MARWA (@AlwerfaliBq) December 7, 2021

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم جراء احتراق الفندق، حيث غرّد العديد من المغردين عن أسفهم لاحتراقه.

دفع الله ماكان أعظم..

فندق ريكسوس في هباب الريح.. pic.twitter.com/ARdUbaZo4f — Aya 💫 (@Aya_110o) December 7, 2021

تاريخ افتتاح الفندق

وافتتح الفندق في النصف الأول من عام 2010، ويوجد به 120 غرفة فاخرة موزعة على جناحين ملكيين و32 جناحا تنفيذيا و8 أجنحة و5 غرف عائلية متصلة و63 غرفة قياسية وغرفا لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يحتوي الفندق على مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمميزة، بالإضافة إلى حمامات الجاكوزي ومساحة مسقوفة للسباحة، ونادي صحي، ومركز رياضي، ومساحات للتسوق.