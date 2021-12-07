الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الدبيبة مسؤولية سلامة الناشط حمزة التريكي

أخبار ليبيا24

دانت، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اختطاف المدون والناشط حمزة التريكي من قبل مسلحين مجهولي الهوية اليوم الثلاثاء في مصراتة.

واختطف التريكي، بعد نشر تدوينة على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتحدث فيها عن شبهات فساد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن التريكي.

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامته وحياته لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واستنكرت اللجنة، حدوث مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتبرتها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية.

وقالت اللجنة، إن اختطاف التريكي يعد تعديا على حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وكذلك الإعلان الدستوري المؤقت.

وطالبت اللجنة، السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالعمل الجدي على احترام حرية الرأي التعبير. إضافة إلى ضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.