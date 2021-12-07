المحجوب: وليامز أجرت اتصالا بالجنة العسكرية 5+5

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب. أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أجرت اتصالاً باللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأكد المحجوب في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 أن ستيفاني اطلعت على ما وصلت إليه “5+5” في ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك كان قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة. عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

دوجاريك قال في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي أنه لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا. و تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر. وهي ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات”.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة. وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص.

في حين أشار إلى أنها كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قرر إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

وقال المبعوث السابق غسان سلامة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ويليامز أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها. وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً”.

في حين تابع المبعوث السابق :”أتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.

وستيفاني ويليامز دبلوماسية أمريكية، عُينت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة في مارس 2020، خلفا لغسان سلامة.

وفي فبراير من العام الجاري تم اختيار السلوفاكي يان كوبيتش لشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا خلفا لها.