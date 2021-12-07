المنقوش ضمن افضل 100 أمرأة مؤثر وملهمة في العالم

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أكدت اليوم الثلاثاء شبكة بي بي سي الإخبارية أن قائمتها التي تضم 100 امراة مُلهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم للعام 2021.

في حين جاءت وزيرة الخارجية الليبية «نجلاء المنقوش» ضمن هذه القائمة ضمن مائة أمراءة مثرة حول العالم.

في حين سلطت قائمة المائة أمراة الضوء على النساء اللواتي يلعبن دورا كبيرا في مجتماعاتهن. ويقمن بأدوارهن الثقافية والاجتماعية على الوجه الأكمل.

وأضافت القائمة الإنجازات والشجاعة التي يتحلون بها ماجعلهن يقمن بإعادة تموضع وضبط لحياتهن في الوسط الذي يعشن فيه.

وتُشكـّل النساء من أفغانستان نصف قائمة هذه العام. في حين قالن إن بعضهن يظهرن بأسماء مستعارة وبدون صور حفاظا على سلامتهن.

في حين أدى ظهور طالبان مجددًا في اغسطس 2021 إلى تغيير حياة ملايين الافغان مع حيث منع الفتيات من التعليم الثانوي. وحل وزارة شؤون المرأة ومنع الكثير من النساء من العودة إلى العمل.

في حين شددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الشهر الماضي على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج. وإتمام إجراءات تسكين الموظفين بالحكومتين السابقتين.

وأصدرت المنقوش خلال اجتماعها مع لجنة شؤون الايفاد للخارج تعليماتها. بضرورة أن تواصل اللجنة أعمالها دون توقف حتى الانتهاء من استكمال مهامها وفي أقرب وقت .

وأكدت الوزيرة خلال هذا الاجتماع على أهمية دور اللجنة ونتائج أعمالها في الرقي بمستوى عمل السفارات والبعثات الليبية بالخارج. من خلال اختيارها للعناصر الكفؤة التي ستشغل الوظائف ببعثاتنا بالخارج .

في حين وجهت المنقوش بضرورة وأهمية التقيد بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

وشددت على ضرورة استكمال الموظفين التابعين للوزارة في الحكومتين السابقتين وفقا للقوانين المعمول بها. والانتهاء من إعداد لوائح الأسبقية وإتمام إجراءات التسكين على ضوئها.