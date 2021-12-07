الليبية للإغاثة تقدم مساعدات غذائية على مستحقيها في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة اليوم الثلاثاء مساعدات غذائية على الأسر ذات الدخل المحدود والنازحين المسجلين بصندوق الزكاة في طبرق.

وقال، محمد مازق بالسوس، عضو منظمة الغذاء العالمي والشريك الرسمي الهيئة الليبية للإغاثة، إن عملية التوزيع جرت من خلال المجموعة الثانية والدفعة الثانية. وذلك بالتعاون مع لجنة الأزمة ببلدية طبرق.

وأوضح أن المساعدات قدّمت لـ 165 أسرة من المحتاجين والنازحين. ولفت بالسوس، إلى أن الدفعة القادمة المساعدات سيتم توزيعها في طبرق خلال شهر يناير القادم.

وقال بالسوس، إن عدد الأسر ذات الدخل المحدود من البياضة غربا إلى أمساعد شرقا يبلغ أكثر من 8 آلاف أسرة. وأضاف، أن أغلب المساعدات التي جرى توزيعها كان في درنة، حيث بلغ عدد الأسر فيها أكثر من 3 آلاف أسرة، وذلك بسبب الحرب على الإرهاب السابقة وهدم الكثير من المنازل .

كما لفت بالسوس، إلى أن الهيئة قامت بتقديم مساعدات في السابق في مدن درنة والبيضاء والقبة وأم الرزم والعزيات ولاثرون وكرسة. وأكد أن التوزيع سيكون مستمرا في هذه المناطق على دفعات.