ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمرة الثانية

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قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

وأضاف سلامة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ويليامز أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها. وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً”.

وتابع المبعوث السابق :”أتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.

وستيفاني ويليامز دبلوماسية أمريكية، عُينت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة في مارس 2020، خلفا لغسان سلامة.

وفي فبراير من العام الجاري تم اختيار السلوفاكي يان كوبيتش لشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا خلفا لها.