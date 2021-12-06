مقبرة مجهولي الهوية في طبرق..ماذا تعرف عنها؟

أخبارليبيا24– خاص

مقبرة مجهولي الهوية في مدينة طبرق تحوي عدد 19 قبرًا من المهاجرين غير الشرعيين تم دفنهم بالمقبرة عام 2016.

تم العثور على جثثهم من قبل خفر السواحل طبرق على شواطئ البحر من عين الغزالة غرباً إلى البردي شرقاً بعد بلاغات متتالية من المواطنين.

وجدت جثثهم متحللة ومنهم من وجدت معه بعض المستندات مثل جوازات السفر وبعض الأوراق الثبوتية، وآخرون كانت معهم هواتفهم المحمولة.

رجال الدين اعترضوا على دفنهم بمقابر المسلمين لعدم التأكد من ديانتهم. ومركز طبرق الطبي اعترض على الاحتفاظ بجثثهم لعدم استيعاب المشرحة لهم .

تبرع مواطن بأرض مساحتها 625 متر مربع خارج أسوار مقبرة طبرق الإسلامية، وتم دفنهم في قبور وبقيت بدون سور أو حماية من الحيوانات السائبة.

لم تؤخذ منهم عينات حتى يتم التعرف عليهم حال طلب ذويهم التعرف عليهم. وتركت 19 قبرًا خارج المقبرة في مهب الريح لتمر عليها 5 سنوات دون أن يتعرف عليهم أحد.