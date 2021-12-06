المصرف المركزي يشرع في بناء قسم الإصدار في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرع مصرف ليبيا المركزي في بناء مبنى لقسم الإصدار بطراز حديث في مدينة طبرق.

حيث قام المصرف، اليوم الاثنين، بتسليم موقع البناء لشركة أضواء شحات للمقاولات العامة المنفذة للمشروع.

وأكد مندوب مصرف ليبيا المركزي، علي العبدلي، في تصريح خاص لـ أخبارليبيا24، أن مدة تنفيذ المشروع ستكون عاما ونصف.

وأوضح العبدلي أن القسم سيتم من خلاله توزيع السيولة النقدية على مصارف بمنطقة جغرافية كبيرة.

وحضر تسليم الموقع للشركة المنفذة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، هاشم امصادف، ومندوب المصرف، علي العبدلي.

كما حضر نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية ونائب رئيس شركة إضواء شحات، محمود دخيل.