مستجدات الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفارق 0.67 بالمائة عن الإصابات المسجلة يوم السبت.

وكان مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن تسجيل 709 إصابة يوم أمس السبت. وأوضح، أن إصابات كورونا المسجلة يوم الأحد بفيروس كورونا بينها 117 حالة حرجة.

وجاء تسجيل الإصابات الجديدة بعد إجراء فحوصات بتقنية الـ “بي سي آر” على (3875) عينة، حيث أظهرت التحاليل كذلك 3396 عينة سالبة. وبلغت نسبة الحالات الموجبة من عدد العينات 12.3 بالمائة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1693 حالة شفاء، إضافة إلى 06 حالات وفاة بينها 3 وفيات في الغرب ومثلها في الشرق.

الوضع التراكمي لكورونا في ليبيا

وبهذه الإحصائية، فإن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 375468 منها 13155 و356814 حالة تعافي و5499 حالة وفاة.

ولم يعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حتى اليوم الأحد حدوث أي إصابات نتيجة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أميكرون”.

حملات تطعيم ضد كورونا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء الماضي، إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية والتعليم في كامل أنحاء البلاد.

أتى ذلك ضمن أربعة قرارات جديدة جرى الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم بشأن الدراسة. بعد رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا “أومیکرون”.

وقال المركز، في بيان، إن إطلاق الحملة جاء “استشعارًا بخطر المتحور الجديد من فيروس كورونا وحماية للطلاب وكافة الكوادر بقطاع التعليم، من إداريين ومعلمين”.