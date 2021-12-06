مسؤول في الخدمات الصحية طبرق يؤكد عزوف المواطنين عن تلقي التطعيمات

6 ديسمبر، 2021 8:05 م
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عبدالمنعم اسويكر
عبدالمنعم اسويكر

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم اسويكر اليوم الإثنين، إن عزوف المواطنين عن تلقي التطعيمات لازال مستمر دون أي مبرر.

وأضاف اسويكر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن التطعيمات بجميع أنواعها متوفرة وجميع مراكز التطعيم تفتح أبوابها.

وأكد مدير الإدارة أن بداية التطعيم كانت في 24 من شهر أبريل الماضي. وحتى اليوم بلغ عدد المطعمين للجرعة الأولى (17388) مواطن، أما من تلقى الجرعة الثانية بلغ عددهم (9321) مواطنًا.

وأوضح اسويكر أن هناك 8000 مواطنًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا ولم يتلقوا الجرعة الثانية ولانعرف الأسباب.

ولفت إلى أنه لديهم عدد 9 مراكز تطعيم داخل المدينة وفي الفروع التابعة للبلدية. إضافة إلى ثلاثة فرق متحركة لإعطاء التطعيم للمرضى والعجزة وكبار السن في المنازل.

وأكد مدير الإدارة أن التطعيمات الخاصة بالمدارس للصف السادس والأول الإعدادي متوفرة وكذلك البنات لهن تطعيم خاص بهن.

وختم اسكوير تصريحه :”لانعرف أسباب عزوف المواطنين عن التطعيمات في مدينة يقطنها حوالي 300 ألف نسمة ولم يتجاوز عدد المطعمين 18 ألف مواطن”.

6 ديسمبر، 2021 8:05 م
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