مدينة دبي ثاني أفضل مدينة سياحية فالعالم للعام 2021

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حصلت مدينة دبي الإماراتية على المركز الثاني بين أفضل 100 وجهة سياحية عالمية، لعام 2021، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “يورومونيتور إنترناشيونال” البريطانية.

وأرجعت المؤسسة البريطانية حصول دبي على هذا المركز المتقدم إلى أدائها خلال العامين الجاري والماضي.

وبذلت حكومة دبي جهودا كبيرة في استنفار قطاع السياحة والسفر بالإمارة. وحشد الدعم الكامل له أسهمت بصفة محورية في فوز دبي بالمركز الثاني عالمياً على المؤشر، حسبما نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وجاءت دبي في هذا التصنيف لتكون المدينة الوحيدة في دولة ناشئة ضمن المدن العشر الأوائل على المؤشر لهذا العام. والذي يعتمد في تصنيفاته على معايير مثل الصحة والسلامة.

ونالت مدينة دبي المركز الثامن من حيث الأداء الاقتصادي والتجاري، والثاني عالميا من حيث العمالة ومستويات التشغيل. والرابعة عالميا في العوامل الديموغرافية المواتية.

ويأتي من بين الأسباب التي منحت دبي تلك المكانة الدعم الذي تمنحه حكومة دبي للقطاع الخاص لحمايته من الصدمات الاقتصادية.

وذكر التقرير أن تعامل دبي مع جاآحة كورونا كان جيدا على نحو أتاح لها إعادة فتح الخدمات الاستهلاكية. كتجارة التجزئة والخدمات المتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات. بشكل أسرع، كما أتاح لها أيضا تنظيم الفعاليات.

وتعد دبي من أكثر المدن العربية كواجهة للتجارة العالمية. حيث تسعى كل الشركات العالمية لحجز وعمل مقرات لها في مدينة دبي. لما لها من أهمية كبير في حركة التجارة العالمية