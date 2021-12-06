صدور أحكام إعدام وسجن مؤبد في عدد من القضايا

أخبار ليبيا24

كشف مكتب النائب العام أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب باشر في إجراءات الاستدلال مع مرتكبي (2845 واقعة) من الجرائم الجنائية.

وأوضح المكتب، أن أبرز الجرائم من حيث جسامتها، وفق التحليل النوعي 296 قضية قتل و80 قضية انتماء إلى تنظيم الدولة المحظور. وكذلك 179 فضية خطف وحجز حرية و701 قضية اختلاس. إضافة إلى كسب غير مشروع و388 قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها.

وأكد مكتب الصديق الصور، أنه صدرت أحكام في عدد من الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال المشار إليها. ولفت إلى أن أشدها الحكم بإنزال الحد في عدد 9 قضايا والحكم بالإعدام في عدد 12 قضية.

كما أكد الحكم بالسجن المؤبد في عدد 3 قضايا والحكم بعقوبة السجن ما بين 3 إلى 10 سنوات في عدد 86 قضية.

ولفت مكتب النائب العام إلى تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم خلال المدة المشار إليها 2150 شخصا.

النائب العام يجتمع بالنيابة العامة

وعقد النائب العام اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالعمل في اللجنة المنوط بها إجراء التحقيق في الوقائع المسندة إلى الأشخاص. الذين تم ضبطهم من قبل عناصر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وشهد الاجتماع إطلاع النائب العام على سير العمل في اللجنة ومستجداته. كما استعراض إحصائية القضايا المحالة إلى النيابة العامة من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح مكتب النائب العام أن الاجتماع تطرق إلى المعوقات التي حالت دون استيفاء التحقيقات. وعلى الأخص مآل الدعاوى المرفوعة إلى القضاء للمطالبة بمحاكمة مرتكبي الوقائع المجرمة.

وذكر المكتب، أن الصور أشاد بمجهودات الأعضاء، كما حثَّهم على بذل المزيد من الجهد، اتساقا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف، أن النائب العام وجه بضرورة معالجة المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم كافة. وذلك قبل انقضاء سنة 2021؛ والانتهاء إلى قرارات قضائية فاصلة في الموضوع قبل انقضاء شهر مارس من سنة 2022.