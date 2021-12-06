بن شرادة: لايزال 18 يوم على الاستحقاق الانتخابي ولابوادر واضحة لإنجازه

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة. اليوم الإثنين إنه لا يزال ثمانية عشر يوماً على الاستحقاق الانتخابي، ولا بوادر واضحة لإنجازه.

وأوضح بن شرادة لـ”أخبارليبيا24″ أن السيناريو الأول هو تشكيل مجلس النواب، وحكومة انتقالية أخرى.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة :”وهذا السيناريو سوف تواجهه عراقيل من أطراف الصراع”.

وأوضح بن رادة :”أما السيناريو الثاني سيكون تشكل لجنة من الأعضاء المرشحين للرئاسة خلفاً للجنة الـ 75 ويستأنف حوار برعاية البعثة الأممية”.