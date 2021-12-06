الكبير والحبري يتفقان على خطة توحيد المصرف المركزي

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع نائب المحافظ علي سالم الحبري اليوم الاثنين. الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وناقش الحبري والكبير مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت. أبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

ويشار إلى أن شهر يوليو الماضي تم التوافق بين الكبير والحبري على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على اطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي.

وأكد الاجتماع إلتزام الطرفين بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وتعد شركة ديلوت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وواحدة من الشركات الأربع الكبار في هذا المجال.

ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة.

تعتبر ديلويت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم قبل منافسيها برايس ووتر هاوس كوبرز وارنست اند يونج، وكيه بي ام جي. تقدم ديلويت خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية.

ويصل عدد موظفيها إلى أكثر من 244,400 موظف على مستوى العالم. بلغت أرباح ديلويت 36.8 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2016 متفوقة على برايس وتر هاوس التي حققت 35.9 مليار دولار.