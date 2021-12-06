من خارج الديار.. الأهلي يجتاز الصداقة ويواصل انتصاراته

أخبارليبيا24- خاص

تفوق فريق الأهلي بنغازي، اليوم الاثنين، على مضيفه الصداقة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

ويأتي اللقاء لحساب الأسبوع الثالث لمنافسات الدوري الليبي الممتاز.

وسجل أول أهداف الأهلي لاعبه النيجيري، افيونغ، في الدقيقة 78، من زمن المباراة.

في حين ضاعف رصيد الأهلي من الأهداف مهاجمه التونسي، هيثم الجويني في الدقيقة ما قبل الأخيرة من زمن المباراة.

وبهذا الفوز تصدر الأهلي بنغازي مجموعته الأولى مؤقتا برصيد 9 نقاط، في حين توقف رصيد الصداقة عند 3 نقاط.