الأهلي طرابلس يهزم “الملعب المالي” ويصعد للكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تمكن فريق الاهلي طرابلس اليوم الأحد من الصعود لدوري المجموعات للكونفيدرالية بعد أن أبعد من طريقه ضيفه الملعب المالي بركلات الترجيح .

وجاءت النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب شهداء بنينا في ذهاب دور 32 مكرر من المسابقة الإفريقية .

ونجح الأهلي طرابلس في تسجيل الفوز خلال دقائق المباراة بنتيجة 1-0 جاء في الدقيقة 58 بواسطة محمد اشتيوي .

ونجح الأهلي خلال ركلات الترجيح في تسجيل 4 ضربات، بينما أضاع الملعب التونسي ركلتين ترجيح .

وجاءت أهداف الأهلي طرابلس بواسطة صالح طاهر، ومحمود عكاشة، والحارس محمد نشنوش، وعلي بوعرقوب.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم السماح لعدد 700 مشجع بحضور مباراة الأهلي طرابلس. وضيفه فريق “الملعب المالي” على ارضية ملعب شهداء بنينا.

وتأتي المباراة التي ستقام في الخامس من ديسمبر الجاري في إطار لقاء الإياب في الدور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي طرابلس قد خسر مباراة الذهاب على أرضية ملعب موديبو كيتا بالعاصمة المالية باماكو. مساء الأحد الماضي في ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيسعى زملاء نشنوش في تجاوز فارق الهدف وتحقيق التأهل لدور المجموعات من المسابقة.