المحجوب: اجتماع “5+5” في تركيا حقق نتائج مشجعة للغاية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، أن لقاءات اللجنة العسكرية في تركيا حققت نتائج إيجابية ومشجعة للغاية.

وقال المحجوب في تدوينة عبر صفحته على ”فيسبوك“،مساء الأحد، إن هذه النتائج تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي. منوهًا إلى أن الجانب التركي أبدى استعدادًا لإجلاء المرتزقة، بحسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية.

وأوضح أن الجانب التركي أكد اهتمامه وحرصه على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات المرتقبة في البلاد، يوم 24 ديسمبر المقبل. مهما كان اسم الفائز طالما أنها تعكس إرادة الشعب الليبي.

ونوه إلى أن تركيا تعهدت بالتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها. مع الرغبة في العمل على التنسيق للبدء بفتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي، والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

ونقل المحجوب عن اللجنة العسكرية 5+5 إشادتها ”بحفاوة الاستقبال، وروح التفاهم والود التي أبداها الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا“، وفق قوله .

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة العسكرية الفريق فرج الصوصاع، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. لافتا إلى ترحيب أنقرة بذلك شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.

وقال الصوصاع في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه “تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين. وقرار وقف إطلاق النار. وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف أن اللجنة العسكرية المشتركة طلبت من الجانب التركي ضرورة الانسحاب من الطرفين. وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية.

وأشار الصوصاع إلى أن اللجنة ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين.