(907) إصابة بفيروس كورونا من إجمالي (4972) عينة

5 ديسمبر، 2021 11:41 ص
4
أخبار ليبيا 24
المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أخبارليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (709) إصابة بفيروس كورونا، بينها عدد (120) حالة حرجة.

وأشار المركز في بيان عبر حسابه على “فيسبوك”. إلى أنه استلم السبت عدد (4972) عينة بينها عدد (4263) عينة سالبة، مؤكدًا أن نسبة الحالات الموجبة (14.2 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت  (2705) حالة، موضحًا أنه تم تسجيل عدد (13) حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 374989 حالة. والحالات النشطة بلغت 14375 حالة، والمتعافين بلغت أعدادهم 355121 حالة، والوفيات 5493 حالة.

5 ديسمبر، 2021 11:41 ص
4

مقالات ذات صلة

مجلس النواب

نواب يطالبون بعقد جلسة مسائلة من أجل إنقاذ الانتخابات

5 ديسمبر، 2021 9:49 ص
معلمة العلوم أسماء غيث بوذهب

أسماء: داعش كان يعتبر فن الرسم والخط كفرا..!

5 ديسمبر، 2021 2:32 ص
البيوضي: آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية

البيوضي: الانتخابات هي الخيار الوحيد لتوحيد ليبيا

5 ديسمبر، 2021 1:41 ص
العبار: أخشى أن يكون الهدف النهائي دفع الناس إلى المطالبة بالتقسيم

العبّار يغرد بشأن مخاوفه من انقسام ليبيا

5 ديسمبر، 2021 12:58 ص
زر الذهاب إلى الأعلى