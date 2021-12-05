لكزس “NX” الجديدة.. متطورة وأنيقة

أخبار ليبيا 24

صُنفت سيارة لكزس “NX” اليابانية الجديدة من بين أجمل سيارات الـ “كروس أوفر” وأكثرها تطورا وتقنية.

وما يميز سيارات “NX” لهذا العام هو التصميم المميز الذي منحها طابع القوة من خلال تصميمها الخارجي وتصميم الانحناءات البارزة على هيكلها.

شاشات لمسية وأوامر صوتية

وحرص المصممون في “لكزس” على دعم هذه السيارات بأحدث الميزات والتقنيات، فزودوها بأنظمة “مولتيميديا” مطورة جدًّا يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية وعبر شاشات لمسية كبيرة، أيضا جهزت بأنظمة إضاءة داخلية وتقنيات إلكترونية تضاهي تلك الموجودة في أفضل السيارات الفارهة حاليًا.

وتميزت أيضا في شكل لواجهتها الأمامية والعناصر التي تزينت بها من شبك كبير ومصابيح وممتصات صدمات.

وصلت قمرتها على صفين من المقاعد المكسوة بأفخم أنواع الجلود، التي تؤمن راحة كبيرة للركاب عبر أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك لعضلات الظهر والقدمين.

أنظمة أمان متطورة

وحصلت هذه السيارات على أنظمة أمان متطورة تتحكم آليًّا بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وأيضا أنظمة تتحكم بالإضاءة تلقائيًّا وفق لإضاءة المحيط، فضلًا عن حساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط السيارة بالكامل.

محركات متنوعة

وتأتي هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات منها محركات بعزم 150 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.4 ليتر وعزم 279 حصانًا.

وأيضا محركات 2.5 ليتر بعزم 200 حصان، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.