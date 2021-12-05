سميو: حملة تطعيم الطلبة ستكون بالمراكز الصحية

5 ديسمبر، 2021 5:27 م
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حملة تطعيم

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، إن حملة تطعيم الطلبة من سن 12 إلى 17 ستكون داخل المراكز الصحية بمختلف المدن والمناطق.

وأوضح سميو في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن التطعيم بالمدارس غير وارد في الوقت الحالي.

وتابع سميو: “سنترك الأمر لأولياء الأمور لإعطاء أبناءهم اللقاح ضد فيروس كورونا”.

ودعا سميو كافة الطلبة لتلقي اللقاح لحماية أنفسهم.

لأن من هم في عمر المدارس والأقل من 40 عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

وأشار سميو، إلى أنه سيتم إعطاء لقاح السينوفارم الصيني للطلبة، متوقعا تزايد الإقبال على أخذ اللقاح خلال الأيام المقبلة.

 وأوضح أن تطعيم الجرعات التنشيطية للتلاميذ في الصف الأول الابتدائي والسابع والتاسع، ربما سيكون متزامناً للحملة وربما سيكون في وقت لاحق.

5 ديسمبر، 2021 5:27 م
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