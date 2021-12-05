تعرف على أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب

أخبارليبيا24

كشفت مفوضية الانتخابات اليوم الأحد أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأضافت المفوضية أن إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية بلغ (3967) مترشحاً و مترشحة. بحسب إحصائية أمس السبت.

وأفاد رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية. التواتي رمضان التواتي أن القسم قام بإحالة هذه الملفات أولاً بأول إلى الجهات المختصة. مطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين.

وأكد أن الإجراء يهدف لإعطاء كل الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية حقها من الفحص والتدقيق وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.

وذكر أنه تمت إحالة عدد (2869) ملف استعداداً لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب و هي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب.

وبين أنه بعد هذا الإجراء تبدأ فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات. وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين.

وأفاد رئيس القسم أن الأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع.