بقيمة 1.5 مليار دولار… تصميم ميناء منافس عالميا في سوسة

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أكدت مجموعة The Guidry توقيع اتفاق تعاون مع شركة المقاولات الدولية Archirodon.، لتصميم وبناء ميناء آمن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في مدينة سوسة في ليبيا.

وذكرت مجموعة «Guidry» أن ميناء سوسة الآمن سيكون متعدد الاستخدامات وسيكون أعمق ميناء للمياه في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن الميناء تم تصميمه ليكون منافساً عالمياً وأكبر استثمار في البنية التحتية من شركة أمريكية في تاريخ ليبيا.

في حين أضافت المجموعة أن المشروع قد تم توقعيه مؤخراً الحكومة الليبية.

ونوهت إلى أنه سيُوفر وسيلة تجارة آمنة للشركات الدولية والحكومات، ليكون مركزاً للتنمية الاقتصادية لليبيا.

وذكرت الشركة أنه سيتم بناء الميناء الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي على أربع مراحل.

وأوضحت بلوغ إجمالي تكلفة التطوير المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

في حين نوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يُوفّر المشروع العديد من فرص العمل لليبيين ويساعد في تطوير الأعمال البحرية.

وتابعت أنه بموجب شروط الاتفاقية الرئيسية ستبدأ Archirodon قريباً بتنفيذ الأعمال الأولية المتفق عليها في الميناء.في حين ستتيح الشركة بدء البناء الكامل للميناء بحلول الربع.

في حين تعد سوسة هي مدينة ليبية صغيرة تقع على ساحل البحر المتوسط في الجبل الأخضر.

وتقع شرق مدينة البيضاء بمسافة 30 كم، المدينة موجود على أنقاض لمدينة أبولونيا القديمة التي تعتبر متحف آثار مفتوح. هذا وتتبع مدينة سوسة شعبية الجبل الأخضر.