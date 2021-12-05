القضاء يعيد سيف الإسلام القذافي لسباق الرئاسة

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أصدرت محكمة استئناف سبها، حكماً لصالح سيف القذافي في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية.

وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي، اليوم الأحد، إن محكمة الاستئناف بسبها قضت بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإدراج المرشح سيف الإسلام ضمن القائمة النهائية للمرشحين، بعد رفض طعنها المقدم لها شكلاً، وفقا لموقع “العربية نت“.

إعادة سيف

وكانت مفوضية الانتخابات، قد قررت الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة سبها والقاضي بإعادة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي. لكن دائرة الاستئناف حكمت في جلسة اليوم لصالحه، وهو حكم بات نهائي تلتزم المفوضية بتنفيذه.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، تم الاستئناف عليها دون استثناء، وذلك في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي .

تضليل الرأي العام

وأشار أن ما يشاع حول استئناف المفوضية ضد مرشح بعينه هو تضليل للرأي العام، واستعطاف الناخبين، لكي يحصلوا على أصواتهم. حيث أنه نوع من الدعاية الانتخابية السوداء .

وكان سيف قدم طعنا لمحكمة سبها بعد إدراج اسمه على قوائم المرفوضين للترشح، وذلك استنادا على اتهامه بتهمة جنائية.

وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن “الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لسيف الإسلام لمحكمة سبها”.

موضحا أن “الطعن قدم بسبب استبعاد سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية، استنادا على مادتين لا تنطبقان عليه”.

استبعاد 25 مرشحا

واستبعدت المفوضية 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 من شهر ديسمبر الجاري، لعدم توفر شروط الترشح. لكن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم لصالح الطعون التي تقدموا بها ضد قرار المفوضية. كما أن من بينهم سيف الإسلام القذافي ورئيس المؤتمر العام، نوري أبوسهمين، والخبير الاقتصادي خالد الغويل والقيادي في النظام السابق أحمد الشريف.