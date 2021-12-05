العبّار يغرد بشأن مخاوفه من انقسام ليبيا

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كشف، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، المستشار عبد الرحمن العبار، الذي تقلد عدة مناصب حساسة في ليبيا إبّان فترة النظام السابق آخرها النائب العام، عن مخاوفه من أن عدم التوصل إلى حل حاسم للأزمة في ليبيا قد يجر البلاد إلى الانقسام.

وتساءل العبّار عن جدية المجتمع الدولي في العمل على تحقيق الاستقرار في البلاد. ولفت إلى أن سؤاله هذا كان قد طرحه في أولى جلسات الحوار السياسي. والتي انطلقت في تونس يوم 09 نوفمبر 2020.

تغريدة العبّار

وكتب العبار، في تغريدة على تويتر. “هل يرغب المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا؟”. كما أضاف، “هذا سؤال طرحته في أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي بتونس. أشعر أن سؤالي مازال قائما”.

وقال العبار، “في ظل ما يجري واستمرار الصراع بأشكاله المختلفة دون حسم، والذي يدفع ثمنه المواطن كل يوم، أخشى أن يكون الهدف النهائي دفع الناس إلى المطالبة بالتقسيم”.

هل يرغب المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا هذا سؤال طرحته في اولي جلسات ملتقي الحوار السياسي بتونس؟ اشعر ان سؤالي مازال قائما .

في ضل ما يجري واستمرار الصراع باشكاله المختلفة دون حسم والذي يدفع ثمنه المواطن كل يوم اخشي ان يكون الهدف النهائي دفع الناس الي المطالبة بالتقسيم — عبدالرحمن موسي العبار (@alabbar48) December 4, 2021

يأتي حديث العبّار بينما تتجهز ليبيا لخوض أول انتخابات رئاسية في تاريخها. والذي من المقرر أن تكون يوم 24 ديسمبر الجاري.

الحوار السياسي

وانتهى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، إلى خارطة طريق تجرى بموجبها انتخابات رئاسية وبرلمانية، إضافة إلى تشكيل السلطة الحالية الموحدة والتي مهمتها التحضير للانتخابات.

وعلى الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه على المستويين السياسي والعسكري. إلا أن الشكوك لازالت تحوم حول إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي، بسبب الخلافات الحاصلة بين الأطراف السياسية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، تعرض خمسة مراكز انتخابية في غرب البلاد لعمليات سطو مسلح وسرقة عدد من بطاقات التصويت.

كما ذكر تقرير لخبراء في الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر الجاري، بأن “استمرار وجود” المرتزقة “ما زال يمثل تهديدا خطيرا” للوضع ليبيا.