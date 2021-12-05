الشاعري : تسليم أكثر من “70” ألف بطاقة انتخابية في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية في طبرق فرج الشاعري وجود “69” مركز انتخابي بمنطقة البطنان .

وقال الشاعري في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إنه بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام البطاقات الانتخابية في بداية ديسمبر. تم تسليم عدد (71.305) بطاقة من العدد الإجمالي للبطاقات وهو (79.500) بطاقة .

وأشار منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية في طبرق أن عدد البطاقات غير المستلمة بلغ (8.195) بطاقة .

ولفت إلى أنه يوجد مركز خاص بنازحي تاورغاء داخل طبرق يحمل رقم (31400). وعدد المسجلين ولديهم بطاقات “150”مواطن واستلم منهم “146” ولم يتبقى منها إلا أربع بطاقات.

وذكر الشاعري أن هناك تعاون كبير من المفوضية العليا وبلدية طبرق، منوهًا أن أعمال المكتب طبرق تسير على مايرام .

وقال إن عدد المتقدمون للانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى طبرق أكثر من “100”. مضيفًا أنه لم يتبقى إلا يومان ويغلق باب الترشح .

يشار إلى أن عدد مركز انتخابي بمنطقة البطنان” 69 “من عين الغزالة غرباً إلى امساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً.