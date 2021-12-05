السايح يلتقي صالح في القبة غدًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته بالقبة، غدًا الإثنين.

وأوضح السايح وفقًا لقناة «ليبيا الأحرار» مساء اليوم الأحد أنه سيبحث خلال اللقاء مع صالح آخر مستجدات العملية السياسية .

نفي

ونفى السايح تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة. مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من المجلس للرد على ما ورد في بيان النواب بشأن العملية الانتخابية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء أمس السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية. مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

تضليل للرأي العام

لكن السايح أكد في تصريحه اليوم أن “ما يُشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مرشح بعينه هو تضليل للرأي العام الغرض منه استعطاف الناخبين”. معتبرًا أنه نوع من الدعاية الانتخابية السوداء .

كما أكد السايح أن المفوضية استأنفت على جميع الطعون التي صدرت ضدها من قبل اللجان الابتدائية دون استثناء واستمرارها في العمل لإنجاح الانتخابات وإجرائها في تاريخها المحدد. نافيًا امتلاك المفوضية «أي معلومات حول تأجيلها».

إرجاء الإعلان

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

وأكدوا أن إرجاء الإعلان عن القائمة النهائية ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع. وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة .

وأشار النواب إلى أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات .

ومن جهتها، أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي أن المجلس لن يعقد جلسة غدًا الإثنين، مشيرة أنهم لم يتلقوا ردا بخصوص الجلسة .

وقالت الطبلقي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، “حالياً يتم التداول حول موعد عقد الجلسة القادمة، والإعلان عنها”.

ما ستناقشه الجلسة المقبلة

لافتة إلى أن الجلسة القادمة ستكون لمناقشة ما تم رصده وتداوله حول صحة التجاوزات القانونية التي وقعت فيها المفوضية العليا للانتخابات، والخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي أصدرها المجلس.

وأوضحت الطبلقي، أن الحديث عن الإقالات لا يزال مبكرا قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، مشيرة أن الأمور ستتضح أكثر بعد عقد الجلسة والمناقشة.

المطالبة بعقد جلسة

وكان قد طالب 70 عضواً من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم غد الإثنين لإنقاذ الانتخابات.

وشدد النواب في بيان لهم. على ضرورة أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

توجيه تحذير لمفوضية الانتخابات

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

وأكدوا أن إرجاء الإعلان عن القائمة النهائية ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع. وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة.

وأشار النواب إلى أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

التشديد على عدم الرضوخ للضغوط الخارجية

وشددوا على أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية.

وأعلنوا رفضهم للتطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات.