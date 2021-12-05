تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق للانتخابات الليبية حال تعذر تنظيمها

أخبار ليبيا 24

دعت تركيا إلى ضرورة إعلان “خارطة طريق محددة” بخصوص الانتخابات الليبية في حال تعذر تنظيمها في 24 ديسمبر الجاري.

وشددت تركيا على ضرورة توضيح أسباب التأجيل بشفافية للرأي العام.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريح نقلته وكالة الأناضول، اليوم الأحد.

وأكد قالن، أن أنقرة “تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، وترى أنه في حال تأجيل الانتخابات يجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام وإعلان خارطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي”.

وتابع قالن: “نعتقد أن ذلك مهم جدًّا من ناحية شرعية الحكومة القائمة وسلامة الخطوات التي سيتم اتخاذها حتى موعد إجراء الانتخابات”.

وجدد قالن التأكيد على أن تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومته الشرعية مهما كانت نتيجة الانتخابات.