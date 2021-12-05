دار الإفتاء: الانتخابات الرئاسية محرمة شرعا

أخبار ليبيا 24

زعم مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الافتاء الليبية التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، إن “الانتخابات الرئاسية مزورة ومحرمة شرعا”.

وجاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأحد، حول الدعوة إلى منع وقوع الانتخابات التي وصفها بـ “المزورة”.

وقال المجلس إن القبول بإجراء انتخابات على أساس القوانين المعيبة، التي انفرد بوضعها أحد أطراف الصراع الليبي دون إعمال مبدأ الشورى المتفق عليه سابقا بين أطراف النزاع سيؤدي إلى المزيد من التمزق والاحتراب.

وتابع المجلس: “إن ما ترتب على تلك القوانين، من السماح للمدانين بجرائم القتل وأحكام الإعدام بالترشيح هو خيانة للأمانة، التي أمر الله بأدائها”.

وأردف المجلس: “إن إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور لمغامرة بمصير البلاد وأهلها”.

وأيضا “وسيلة لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين وهو محرم شرعا”، وفق البيان.

زعم المجلس أن “نتائج أي انتخابات لن تكون صحيحة مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني”.

مشيرا أنه ثبت “بما لا يدع مجالا للشك التلاعب في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء”.

ودعا المجلس كافة الليبيين إلى ممانعة وقوع الانتخابات التي وصفها بـ “المزورة”، بكافة الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها”. بحسب البيان