الاتحاد يخسر بثنائية أمام انيمبا في الكونفيدرالية 

5 ديسمبر، 2021 10:44 م
14
فريق الاتحاد - انيمبا النيجيري
فريق الاتحاد - انيمبا النيجيري

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر فريق الاتحاد اليوم الأحد أمام مضيفه انيمبا النيجيري بهدفين مقابل لاشئ، على أرضية ملعب انيمبا سبورت ستاديوم في إياب دور 32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية .

تقدم الفريق النيجيري بهدف صادق ابوبكر في الدقيقة 21، وأكمل فيكتور امبوما الثنائية في الدقيقة 34 .

وخاض فريق الاتحاد، المباراة بتشكيلة ضمت محمد الفرجاني في حارسة المرمي بجانب عزيز الصويعي وناجي درا وطلال فرحات والمعتصم الصبو في خط الدفاع. وربيع شادي وعمر الخوجة وعمر بالحاج وأحمد الهرام في الوسط وفي خط الهجوم يوسف كاره ومعاذ عيسى.

وتأجلت مباراة الذهاب بسبب عدم تلقي بعثة انيمبا إذن بالدخول لدولة تونس لعدم تلقي الرياضيين اللقاح الثاني لفيروس كورونا حسب البروتوكول الصحي المعمول به في العالم  .

وقد أجرى فريق الاتحاد تدريبات بمالي استعدادًا للمباراة. كما عقد أيضًا الاجتماع الفني للمباراة أمس السبت بحضور طاقم تحكيم المباراة ومندوبي الفريقين.

فريق «الاتحاد» الذي وصل مالي في رحلة استغرقت أربع ساعات وتأخر في الوصول إلى مكان الإقامة، الذي استغرق خمس ساعات .

وينتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي موعد لمباراة الذهاب الذي سيحتضنه ملعب شهداء بنينا ببنغازي بعد أسبوع .

5 ديسمبر، 2021 10:44 م
14

مقالات ذات صلة

اجتماع "5+5" في تركيا

المحجوب: اجتماع “5+5” في تركيا حقق نتائج مشجعة للغاية

6 ديسمبر، 2021 12:26 ص

الأهلي طرابلس يهزم “الملعب المالي” ويصعد للكونفيدرالية

6 ديسمبر، 2021 12:15 ص
ناسا: نهاية العالم اقتربت

ناسا: نهاية العالم اقتربت ونرصد أمراً مرعباً

5 ديسمبر، 2021 11:48 م
منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية طبرق

الشاعري : تسليم أكثر من “70” ألف بطاقة انتخابية في طبرق

5 ديسمبر، 2021 11:19 م
زر الذهاب إلى الأعلى