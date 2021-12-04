مجلس الأمن يرفع قيود السفر عن أرملة القذافي وابنيه

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قرر مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.

ورفع المجلس قيود السفر عن زوجة القذافي السابقة صفية فركاش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأوضح القرار أنه تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022 ولهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة.

ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية.

بشرط أن “يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة”.

ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.

وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر في يونيو الماضي.

حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من نوفمبر الماضي.