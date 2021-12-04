مجلس الأمن يرفع قيود السفر عن أرملة القذافي وابنيه

4 ديسمبر، 2021 2:22 م
15
مجلس الأمن الدولي

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.

ورفع المجلس قيود السفر عن زوجة القذافي السابقة صفية فركاش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأوضح القرار أنه تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022 ولهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة.

ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية.

بشرط أن “يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة”.

ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.

وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر في يونيو الماضي.

حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من نوفمبر الماضي.

4 ديسمبر، 2021 2:22 م
15

مقالات ذات صلة

غوغل

ساعة لـ غوغل في 2022 قد تنافس “آبل ويتش”

4 ديسمبر، 2021 3:23 م
وادي الكوف

استعدادا لصيانة جسر وادي الكوف.. المواصلات توافق على صيانة طريق بديل

4 ديسمبر، 2021 3:04 م
الانتخابات الليبية

السفارة الأمريكية تدعو لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الليبية  

4 ديسمبر، 2021 1:27 م

بوشاح: نرفض الانتخابات بسبب ظروف البلاد

4 ديسمبر، 2021 12:26 م
زر الذهاب إلى الأعلى