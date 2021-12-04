للمرة الأولى منذ انتشاره .. كورونا يصيب فرسي نهر في بلجيكا

أخبار ليبيا 24

أكدت حديقة حيوان بلجيكية، إصابة اثنين من أفراس النهر بفيروس “كورونا كوفيد -19″، مشيرة إلى أن الحيوانين وضعا قيد العزل.

وأعلن المختبر البيطري الوطني البلجيكي أن فرسي النهر “إماني” (14 عاما) و”هيرمين” (41 عاما)، بحديقة حيوان “أنتويرب”، أصيبا بكوفيد-19.

وأوضح أنه من غير الواضح كيف أصيبا بالمرض، وكل منهما في صحة جيدة، بصرف النظر عن سيلان الأنف بشكل استثنائي.

الطبيب البيطري بحديقة حيوان “أنتويرب”، فرنسيس فيركامن، قال إنه “على حد علمي، هذا هو أول تفشي مسجل بين هذه السلالات. في جميع أنحاء العالم، شوهد هذا الفيروس في الغالب في فصيلة القردة العليا والقطط”.

وأضاف فيركامن أنه “قرر اختبار السائل السميك الخارج كإجراء احترازي، وتفاجأ بالنتيجة”.

إصابة فرسي النهر دفعت إدارة الحديقة، لإغلاق حظيرة أفراس النهر أمام الزائرين. ومن المقرر أن يتم إعادة فتحها فقط عندما تأتي نتيجة اختبار فرسي النهر سلبية. فيما تم إجراء اختبار على جميع الحيوانات للكشف عن كوفيد-19.