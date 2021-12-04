منبي : صرف زيادة معاشات المتقاعدين منتصف هذا الأسبوع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس قسم مراجعة المصروفات والمعاشات بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي عبد الحكيم محمد منبي الانتهاء من مراجعة واعتماد زيادة معاشات المتقاعدين .

وأفاد منبي – عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” – أنه تم اليوم السبت الانتهاء من مراجعة واعتماد إحصائيات الفروع الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين. وذلك تنفيذا للقرار رقم 448 لسنة 2021م القاضي برفع الحد الادنى للمعاشات إلى 900 دينار وذلك عن شهر أكتوبر ونوفمبر للعام 2021 .

وقال إنه سيتم إحالة الرواتب لحسابات المستفيدين مع منتصف الأسبوع الجاري، وكذلك سيتم صرف معاشات شهر 12 بالزيادة المقررة .

وفي اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24، أكد أن العمل انجز بتعاون كافة الادارات والأقسام والموظفين وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الصندوق .

وكان صندوق الضمان الاجتماعي، أكد في وقتًا سابق، أنه سيتم صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر في شهر ديسمبر المقبل.

وفي تصريح خاص، قال مساعد إدارة الإعلام والتوعية بالصندوق، خالد الوريث، إن المرتبات ستصرف بالزيادة المقررة وفق قرار الحكومة.

لافتاً أن الحد الأدنى سيكون 900 دينار، للمتقاعد المدني والعسكري على حد السواء .