نجل مفتي الدم : لن نرضى بالصندوق مع خروقات المفوضية والتزوير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في استمرار لسياسة التحريض والإرهاب، ومساعي عرقلة إجراء الانتخابات. رفض نجل مفتي الدم سهيل الغرياني الاحتكام إلى صندوق الانتخابات والقبول بحكم القضاء بشأن إعادة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي .

وزعم في تدوينة له على “فيسبوك” إدارة القضايا في سبها تستأنف لصالح مفوضية السايح على حكم محكمة اليوم عملا برسالة وكيل إدارة القضايا وإلا هاديك خاصة بالحفاترة بس؟”.

وكان نجل مفتي الدم قد دعا لغلق المراكز الانتخابية قائلا “أدعو الأحرار في المدن أن تعلن قفل مراكز الانتخابات”.

مهزلة الانتخابات

وأضاف عبر حسابه في موقع التواصل “فيسبوك”: “قمنا بثورة عانينا لأجلها الكثير، فقدنا أحبابا وأعزاء علينا وفلذات أكباد، لن نسمح بعودة الدكتاتورية من نافذة مهزلة الانتخابات .. هذا بلدي و أهلك دونه”.

وكانت عدد من مدن الغرب قد شهدت، إغلاق الميليشيات للمكاتب الانتخابية وتعطيل عملها، اعتراضا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات.

تلويح بالحرب

ولوحت المليشيات المسلحة في الغرب، بالحرب ومنع إجراء الانتخابات، حال تم قبول ترشح المشير حفتر وسيف الإسلام القذافي بالانتخابات الرئاسية.

وقال بيان عن “قادة وثوار مدينة الزاوية وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشهداء والجرحى بالمدينة” إنهم يرفضون رفضاً قاطعاً ترشح (من وصفوهم بـــ) “المجرمين” سيف الإسلام وخليفة حفتر، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان “نحمل الدول التي تدعم هذه الانتخابات المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد يحدث.

المربع الأول

ونطالب المفوضية برفض قبول ترشح المجرمين ونحملهم المسؤولية القانونية لذلك” على حد زعم البيان.

وتابع بيان “نؤكد منعنا لترشح أي شخصية ساهمت في قتل وتشريد الشعب الليبي أيا كانت صفتها أو مركزها.

وحذر البيان كافة الليبيين والمجتمع الدولي من أن هذه الانتخابات ستعود بنا للمربع الأول، وسينتج عنها حرب لا نعرف مداها”.

شروط

وزعم “نؤكد التزامنا بالعملية الانتخابية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ولن نفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا وفق هذه الشروط”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أكدت أنه تقدّم الأحد، سيف الإسلام القذافي، للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقال بيان صادر عن المفوضية “تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف البيان “كما استلم المرشح القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها”.