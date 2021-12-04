ساعة لـ غوغل في 2022 قد تنافس “آبل ويتش”

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير جديد من أن شركة “غوغل” تعمل على أول ساعة ذكية داخلية لها، ليتم إطلاقها في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الساعة، التي تحمل الاسم الرمزي “روهان” ويعمل عليها مجموعة أجهزة “بيكسل” التابعة لشركة “غوغل” ستنافس ساعة “آبل ويتش”.

وأضاف أن تطوير الجهاز قد تم تسريعه هذا العام.

مشيرا إلى أن “غوغل” طلبت من موظفين خارج فريق smartwatch لاختبار الجهاز وتقديم ملاحظات.

وقال التقرير أن إحدى جلسات التعليقات عقدت في نوفمبرلذلك قد تختلف الجداول الزمنية للإطلاق بعد التعليقات الواردة من الموظفين، الذين يختبرون الجهاز.

وتتسم Google Pixel Watch بخصائص مراقبة الصحة واللياقة البدنية.

ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة، جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وميزات تتبع الصحة الأساسية بما في ذلك عدّ الخطوات.

إذا أثبتت جولة الاختبار الأخيرة نجاحها، فمن المرجح أن تطلق الشركة Google Watch في وقت مبكر من ربيع عام 2022.