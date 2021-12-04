جينيسيس “G90 2022” أصبحت أكثر فخامة لتنافس الألمان

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أعلنت عن نشر أول صور رسمية تظهر سيارة جينيسيس G90 2022 السيدان الكورية الفخمة بعد حصولها على جيل جديد كلياً. وكما جعل منها أكثر فخامة لتحاول منافسة العملاقة الألمان؛ مرسيدس، و بي ام دبليو، واودي .

كانت بداية إطلاق طراز جينيسيس جي 90 ( Genesis G90 )، التي تمثل فئة سيارة سيدان كبير الحجم وفخمة من شركة جينيسيس الكورية المملوكة من مجموعة هيونداي موتور والمتخصص بصنع سيارات كورية فخمة، بجيلها الأول في سنة 2015 كموديل 2016 .

قاعدة عجلات طويلة

حصلت هذه السيارة الكورية على تجديدات في سنة 2018 جعلت من اسمها يصبح جينيسيس EQ900 في السوق الكوري ، وتوفر منها نسخة قاعدة عجلات طويلة، واليوم نحن نتحدث عن جيل ثاني جديد كلياً تم توفيره على سيارة 2022 .

التجديدات التصميمية التي حصلت عليها سيارة جينيسيس G90 2022 من الخارج تضمنت شبك أمامي جديد ، وأضواء أمامية من خطين فوق بعضهما تصميمها متوفر في جميع سيارات جينيسيس جديدة من طرازات ؛ GV60 ، و G70 ، وتم توفير غطاء محرك جديد يوفر انحناءة يعطي مظهر عصري أنيق ونظيف .

مساحة أكبر للركاب

وفقاً للصور المرفقة ضمن هذا الخبر تمثل السيارة البيضاء النسخة العادية أما السيارة الكحلية فهي نسخة قاعدة العجلات الطويلة من هذا الطراز التي يزداد طولها بمقدار 190 ملم ( 7,5 إنش ) بين المحاور لتوفير مساحة أكبر لركاب المقاعد الخلفية .

وحصلت السيارة الكورية الفخمة من الجوانب على مقابض أبواب جانبية جديدة داخله بالهيكل ، و صممت جينيسيس مجموعات عجلات مميزة مقاس 20 إنش .

تحتوي G90 جديدة على إشارات انعطاف جانبية أعرض من المتوفرة في الموديل السابق تتصل من الجانب مع الخطين من الأضواء الأمامية .

الإضاءة الخلفية

تظهر نفس فكرة الإضاءة في الخلف حيث توجد مصابيح منفصلة من أضواء LED تمتد عبر كامل عرض الصدام والباب الخلفي ، ويعكس الجناح المدمج بغطاء صندوق الأمتعة صدى طرازات الجيل السابق ، تماماً مثل مخارج العادم المزدوجة بتصميم شبه المنحرف .

وكما تم إضافة زجاج ثابت في الخلف على عمود C-pillar ليخبرنا أن السيدان الفخمة أصبحت أطول من سابقتها ، ولم يتم نشر صور رسمية تظهر داخلية السيارة الجديدة .

لم تكشف شركة السيارات الكورية عن مواصفات سيارة جينيسيس G90 2022 الميكانيكية في الوقت الراهن .

ومن باب تذكيركم فقط تحاول هذه السيارة منافسة كلاً من ؛ بي ام دبليو الفئة السابعة ، و مرسيدس اس كلاس ، و اودي ايه 8 .