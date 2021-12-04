جورج كلوني يرفض إعلان بقيمة 35 مليون دولار

4 ديسمبر، 2021 12:42 م
19

أخبارليبيا24_متابعات

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني، أنه رفض في إحدى المرات الحصول على مبلغ 35 مليون دولار. وهو مقابل ‏يوم عمل واحد في أحد الإعلانات التجارية.‏

وأشار كلوني في تصريحات لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية إلى أن الإعلان يتعلق بإحدى خطوط الطيران. لكنه بعد أن تشاور مع زوجته المحامية في حقوق الإنسان من أصول لبنانية، أمل علم الدين، قرر عدم المشاركة فيه. وذلك لأن الإعلان من دولة “حليفة ولكنها كانت موضع شك”، بحسب تعبيره.

وقال كلوني 60 عاما “أعترف أنه عُرض عليّ 35 مليون دولار مقابل عمل ليوم واحد في إعلان تجاري لشركة طيران. لكنني تحدثت مع زوجتي أمل حول هذا الأمر وقررنا أن الأمر لا يستحق”.

وتابع: “لقد كان الإعلان مرتبطا بدولة على الرغم من كونها حليفة لأمريكا، إلا أنها موضع شك في بعض الأحيان. ولذا فكرت حسنا، إذا تسبب الأمر في أنني أعاني من النوم لمدة دقيقة واحدة فإنه لا يستحق”.

وتزوج كلوني وأمل علم الدين (43 عاما) لأول مرة في عام 2014، وأثمر زواجهما عن توأم، هما إيلا وألكسندر، ويبلغان من العمر 4 سنوات.

من ناحية أخرى، أعلن جورج كلوني لصحيفة “ذا غارديان” أنه على وشك التوجه إلى أستراليا لتصوير فيلم جديد بعنوان “Ticket to Paradise”. والذي تشاركة بطولته الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس، وذلك قبل أن يتعاون مع الممثل الأمريكي، براد بيت، في فيلم آخر سيعرض في موسم الصيف المقبل.

وينتظر جورج كلوني طرح أحدث أفلامه السينمائية “The Tender Bar” في 17 ديسمبر الجاري.

4 ديسمبر، 2021 12:42 م
19

مقالات ذات صلة

مفاجأة في مقتل مصورة فيلم "راست"

مفاجأة في مقتل مصورة فيلم “راست”

2 ديسمبر، 2021 7:26 م

اديل وإلبوم 30.. مبيعات هي الأكبر في أسبوع

27 نوفمبر، 2021 12:22 ص
فخارية نادرة_طبرق

تعرف على رحلة الفخارية النادرة من تشيستر الإنجليزية إلى عين الغزالة الليبية

26 نوفمبر، 2021 10:00 م
درع من مقتنيات الملك إدريس

مواطنون في طبرق يسلمون مقتنيات تخص الملك إدريس  

25 نوفمبر، 2021 9:55 م
زر الذهاب إلى الأعلى