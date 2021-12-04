تفاصيل العثور على رفات أشخاص وسط الصحراء جنوب سبها

4 ديسمبر، 2021 10:46 م
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العثور على رفات أشخاص وسط الصحراء جنوب سبها
العثور على رفات أشخاص وسط الصحراء جنوب سبها

أخبار ليبيسا24

أكدت، المباحث الجنائية الجنوبية، اليوم السبت، العثور على رفات خمسة أشخاص مجهولين، إضافة إلى جثة متحللة جنوبي سبها.

وتحدث، رئيس المباحث الجنائية فرع الجنوبية، العقيد يونس عبدالقادر، في تصريح لأخبار ليبيا24، حول تفاصيل العثور على رفات الأشخاص المجهولين وسط الصحراء.

العثور على الرفات

وقال، “إن أحد المواطنين عثر على مقبرة جماعية تقع على بعد (30 كلم) بطريق سبها-الشاطئ، حيث قام بإبلاغ الجهات الأمنية بالشاطئ، والذين بدورهم قاموا بإبلاغنا”.

"انتشال

وأضاف، “تم التعامل مع البلاغ وانتقل أعضاء المباحث الجنائية إلى مكان وجود الجثث. وذلك برفقة مكتب الأمن المركزي الشاطئ”.

وأفاد، أنه “تم العثور على مقبرة تضم خمسة رفات. وعلى بعد كيلو متر واحد تم العثور على جثة أخرى متحللة”.

وقال، رئيس المباحث الجنائية فرع الجنوبية، “جرى نقل الرفات والجثة المتحللة إلى مركز سبها الطبي. لعرضها على الطب الشرعي للتعرف على هويتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم”.

4 ديسمبر، 2021 10:46 م
14

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