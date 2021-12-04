بوشاح: نرفض الانتخابات بسبب ظروف البلاد

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أكد نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عمر بوشاح، في تصريح السبت لشبكة بي بي سي الأخبارية أن المجلس يرفض أي انتخابات رئاسية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد الآن.

وقال بوشاح أن الانتخابات الرئاسية دون دستور يوجه البلاد نحو خطر كبير وسيسير بها إلى طريق ملغّم.

وتابع أن الانتخابات الحالية تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة. وهذه الانتخابات أُسست على قوانين باطلة وغير دستورية وهي سابقة لم تحدث من قبل في العالم. وليبيا خرجت من حرب أهلية وبها انقسام سياسي ومجتمعي حاد جدًا فكيف يمكن إجراء انتخابات في دولة بها انقسامات.

وأردف “طالبنا بإجراء انتخابات تشريعية فقط ووجود برلمان موحد يشرف على عملية الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس.

وأكد أن المجلس بصدد إعداد مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي،. ومتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل حال وجود دستور.

ونوه إلى المطالبة منذ فترة بضرورة أن تكون هناك انتخابات على أسس دستورية حقيقية”.

من جهة أخرى حذر عضو مجلس النواب صالح افحيمة الجمعة. من استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد المرشح سيف الإسلام القذافي دون سواه.

وقال افحيمة عبر حسابه على “فيسبوك” :”إذا صدقت التكهنات واستأنفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد القذافي دون سواه له دلالات خطيرة”.

وأضاف افحيمة :”استهداف سيف الإسلام دون سواه ممن تحصلوا على أحكام ضد القرار 79 بشأن استبعاد بعض المترشحين. يمس بنزاهة المفوضية وقد تنسف العملية الانتخابية برمتها”.