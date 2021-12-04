غريبيل : النتائج جيدة واللقاء في تركيا مثمر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجموعة العشرة “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5” اللواء فيتوري غريبيل إن الاجتماعات في تركيا لاقت قبول كبير .

وأوضح غريبيل في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن التفاوض بين أعضاء اللجنة كان إيجابي بشأن آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية .

لقاء مثمر

وذكر أن النتائج جيدة واللقاء في تركيا مثمر، لافتاً أنهم ستوجهون إلى موسكو لاستكمال التفاوض نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف غريبيل، أن قرار خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، قرار سيادي اتُفق عليه في جنيف.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت اجتماعاً مع السلطات التركية في أنقرة. أمس الجمعة بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة الليبية .

وأضافت الوزارة أن اللجنة قدمت خلال الاجتماع معلومات عن خطة العمل حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. والتي أقرتها اللجنة في جنيف في 8 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث “الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا”.

يذكر أنه في 4 نوفمبر الماضي، كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت عن اتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة.

وفي 8 أكتوبر، كانت اللجنة العسكرية المشتركة قد أقرّت في جنيف خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً.

يأتي الاجتماع في تركيا الجمعة بعد أسبوع من اجتماع مماثل مع ممثلي دول الجوار الإفريقي (السودان وتشاد والنيجر). حيث جرى عقده في تونس، وتم خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم.